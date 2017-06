Porträt der Woche: Elsa Klever

09.06.2017 von Sabine Danek

PAGE gefällt …: Illustrationen von Elsa Klever aus Hamburg, die verschmitzt und bunt, aber durchaus auch mal melancholisch, Schmetterlinge weinen und Dackel funkeln lässt und ein Pferd schon mal auf einem Rabenrücken setzt.

Name Elsa Klever

Location Hamburg

Web www.elsaklever.de

www.instagram.com/elsaklever

www.facebook.com/elsakleverillustration

www.port-of-art.com/artists/elsa-klever

Start Ich habe von klein auf gerne und viel gemalt und gezeichnet. In der Grundschule haben mir meine Mitschüler Mal-Aufträge erteilt. Später folgte dann das Illustrationsstudium in Hamburg und Luzern. Seit 2012 bin ich selbstständige Illustratorin mit Atelier in Hamburg.

Stil Meistens detailreich, bunt, verspielt, hin und wieder auch reduziert oder melancholisch.

Lieblingsmotive Witzige oder skurrile Situationen, Pflanzen, Häuser und allerlei Getier

Technik Analog (mit Zeichentusche + Acryl) und digital Gemaltes – oder die Mischung aus beidem.

Inspiration Mein Alltag, kleine fellige Tiere, Träume, Rotwein, Musik, Natur, Langeweile

Kunden Die Zeit, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Brigitte, Nido, GEOmini, Weleda, arte, Google, Aida Cruises, Bahlsen, Buchmarkt, Goethe Institut, Gestalten Verlag, Coppenrath, Tulipan, Chefket, Universal Music Group, u.v.a.

Elsa Klever Illustration | Visitenkarte 1/22 © Elsa Klever Hoppe Hoppe Reiter | Kinderlieder neu illustriert | tapir&klotz 2/22 © Elsa Klever Heimat | DER SPIEGEL Wissen 3/22 © Elsa Klever Next generation economy | Commerzbank Wettbewerb 4/22 © Elsa Klever Mare Nostrum | Plakat | Plakat Biennale 5/22 © Elsa Klever Fressfeinde – Kulturgeschichte der Diät | DER SPIEGEL 6/22 © Elsa Klever Jorinde und Joringel | Grimm | Gestalten Verlag 7/22 © Elsa Klever Zeit-Adventskalender | DIE ZEIT 8/22 © Elsa Klever Boys | Illustrated Pocket Calendar 2018 | tapir&klotz (erscheint Oktober 2017) 9/22 © Elsa Klever Nachtmensch | Album-Artwork, Poster und T-shirt | Chefket 10/22 © Elsa Klever Funkeldackel | Weihnachtskarte 11/22 © Elsa Klever Happy Easter | Osterkarte 12/22 © Elsa Klever Likörchen? Likörchen! | Brigitte woman 13/22 © Elsa Klever The great outdoors | Freie Arbeit 14/22 © Elsa Klever Ella und die tränentrinkenden Schmetterlinge | Vorlesegeschichte | Nido 15/22 © Elsa Klever Utopie | Magazincover 16/22 © Elsa Klever Nacht | Illustrated Pocket Calendar | tapir&klotz 17/22 © Elsa Klever Hochzeitsschiff | Hochzeitseinladung | Privatauftrag 18/22 © Elsa Klever Einige meiner Kinderbücher 19/22 © Elsa Klever Beste Freunde | Fotostrecke | Fotos: Marie Hochhaus | Luna Magazin 20/22 © Elsa Klever Rummel | Foto: Marie Hochhaus | Freie Arbeit 21/22 © Elsa Klever Elsa Klever 22/22 © Elsa Klever

Schlagworte: Illustration, Illustrator, Porträt der Woche