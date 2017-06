Klammeraffe oder Mondohr? Wie das @-Zeichen weltweit genannt wird

12.06.2017 von Sabine Danek

Das @-Zeichen trägt weltweit die kuriosesten Namen. Der spanische Illustrator Andrés Lozano hat einige von ihnen umgesetzt …

●Andere Länder, andere Klammeraffen … Wird in Deutschland das @-Zeichen umgangssprachlich so genannt, hat es weltweit skurrile Beinamen.

Viele von ihnen orientieren sich an Tieren – von der Ente zum Elefanten – aber auch an Gebäck, an dem Mond und sogar ein ganz besonderer Schnürsenkel ist dabei.

Das Bürobedarf-Unternehmen Viking beauftragte den spanischen Illustrator Andrés Lozano, bekannt für seine farbenfrohen und detailreichen Arbeiten, die Nicknames für deren Blog umzusetzen.

Apenstaartje – Affenschwanz 1/9 © Andrés Lozano Snabel-a – Elefantenrüssel-A 2/9 © Andrés Lozano παπάκι – Entlein 3/9 © Andrés Lozano שטרודל – Strudel 4/9 © Andrés Lozano Kanelbulle – Zimtschnecke 5/9 © Andrés Lozano Naruto – Wasserwirbel 6/9 © Andrés Lozano 花A – Schnürsenkel-A 7/9 © Andrés Lozano айқұлақ – Mondohr 8/9 © Andrés Lozano кльомба – Gekritzelter Buchstabe 9/9 © Andrés Lozano

