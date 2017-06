Infografik und Weltkarte »Surfing Worldwide«

15.06.2017 von Miriam Harringer

Das gab’s bisher noch nie: eine Infografik, die zeigt, in welchem Monat man wo am besten surfen kann …

●Wo geht was zu welcher Jahreszeit? Das fragen sich alle Surf-Begeisterten bei ihrer nächsten Reiseplanung. Logischerweise ist nicht jeder Monat für jede Region geeignet und umgekehrt. Man recherchiert im Netz oder im Stormrider Guide, um sich zu informieren. Get Wet Soon und Marmota Maps haben jetzt ein infografisches Projekt auf die Beine gestellt, das es so zuvor noch nicht gegeben hat.

Ehemals Texter in diversen Werbeagenturen, jetzt als Freelancer tätig, hatte Thomas Zielinski die Idee, ein Blogzine namens Get Wet Soon ins Leben zu rufen. Die Inhalte setzen sich zusammen aus den Themenbereichen Surfen, Yoga und Reisen. Auch Infografisches sollte die Seite füllen, so schien ihm eine Zusammenarbeit mit Marmota Maps, Infografikdesign-Projekt von Lana Bragina und Stefan Spiegel aus Hamburg, spannend. Ziel war es,

das Thema visuell ansprechend und informativ aufzuarbeiten

so Thomas.

Auf den zwei fertig gestalteten Postern für die Wand, bestehend aus einer Weltkarte und einer Infografik, kann man auf einen Blick sehen, in welcher Region wann am besten gesurft werden kann. Ziemlich praktisch, wenn man bedenkt, wie viel Zeit man sonst für die Recherche aufbringt.

Infografik und Weltkarte zeigen mehr als 600 Surfspots in über 100 Regionen auf der ganzen Welt. Zudem sind Informationen zu Gezeiten, Wellenart, Swellfenster und Untergrund gegeben – also im Prinzip so wie bei der Webseite magicseaweed.com (eine internationale Site für Surfer), nur eben analog für die Wand.

Wer das Projekt gerne unterstützen möchte, kann dies hier auf der Kickstarter-Kampagnen-Seite tun.

Und so sehen Weltkarte und Infografik aus:

Surfing Worldwide 1/8 © Get Wet Soon und Marmota Maps Surfing Worldwide 2/8 © Get Wet Soon und Marmota Maps Surfing Worldwide 3/8 © Get Wet Soon und Marmota Maps Surfing Worldwide 4/8 © Get Wet Soon und Marmota Maps Surfing Worldwide 5/8 © Get Wet Soon und Marmota Maps Surfing Worldwide 6/8 © Get Wet Soon und Marmota Maps Surfing Worldwide 7/8 © Get Wet Soon und Marmota Maps Surfing Worldwide 8/8 © Get Wet Soon und Marmota Maps

Karte:

Neuerscheinung: 01.06.2017

GröSSe: 1000 x 700 mm

Papier: 250gr/m² matt

Druck: Offset

Sprache: Englisch

Preis: 40 Euro

ISBN: 978-3-946719-07-6

Infografik:

Neuerscheinung: 01.06.2017

GröSSe: 594 x 840 mm

Papier: 250gr/m² matt

Druck: Offset

Sprache: Englisch

Preis: 30 Euro

ISBN: 978-3-946719-08-3

