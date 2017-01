Illustrationen auf Flaschen

03.05.2013 von Claudia Gerdes

Ab Mitte Mai im Kühlregal: True Fruits mit Illustrationen von Magomed

Es ist schon die vierte Limited Edition, die der unkonventionelle Bonner Smoothie-Hersteller True Fruits präsentiert – und wie immer gehen seltene Fruchtmischungen mit ungewöhnlichem Design einher. Diesmal sorgte Wunderknabe Magomed Dovjenko für die im Keramikdruck aufgetragenen Illustrationen. Magomed zählt zwar jetzt erst 19 Jahre, PAGE hat aber trotzdem schon vor drei Jahren in Ausgabe 02.2010 einen großen Artikel über ihn geschrieben (was seinerzeit übrigens dazu führte, dass der in Köln lebende, in Tschetschenien geborene Mago bei Stefan Raab eingeladen wurde). Aktuell wird er von der Agentur AnnaWho repräsentiert.

Die grüne Flasche, die einen Mix aus Ananas, Minze und Caju enthält, trägt den per Hand gezeichneten Schriftzug »True«, die orange Flasche mit Mango, Acerola und Goji den explosiven, per Computer erstellten Schriftzug »Fruits«. Ab Mitte Mai können Sie danach im Handel Ausschau halten, aber nur so lang der auf 44.444 Flaschen begrenzte Vorrat reicht.

Hier übrigens noch ein Video, das die Entstehung der Wimmelillustration für die Limited Edition No. 3 zeigt – sie erzählt auf nicht immer ganz ernste Weise von der Firmengeschichte. Zeichnerin war True-Fruits-Grafikerin Jule Zimmer. Die Limited Edition No. 2 entstand in Zusammenarbeit mit dem Modelabel Strenesse bzw. Viktoria Strehle und dem Stresse Blue Design Team. Und die erste limitierte Edition zeigte Illus im Burlesque-Stil – die Drachenfrucht drinnen gab dafür einen grell pinken Hintergrund ab. Aber auch diese extreme Farbe war Natur pur, ganz nach dem Motto True Fruits eben.