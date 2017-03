Der charmanteste Brief des Jahres kam aus Mannheim

23.03.2017 von Claudia Gerdes

Wir geben es zu … Illustratorin Nicole El Salamoni hat unser Herz im Sturm erobert!

●Mit einer wunderbaren kleinen Zeichnung als Hommage an PAGE versehen, flatterte uns jüngst dieser Umschlag ins Haus.

Absenderin: die Mannheimer Illustratorin Nicole El Salamoni, die – wie sie selbst es formuliert – unter www.hellonikki.de seit zwei Jahren ihre Träume verwirklicht: »Illustrieren, Zeichnen, Querdenken, Ideen umsetzen & von meiner Leidenschaft leben.«

In dem Umschlag enthalten war ein kleines Booklet namens »Heute muss ich wieder tun, was ich ich will. Skizzen aus meinem Leben« mit Cartoons wie den unten gezeigten. Diese sind übrigens auch auf ihrer Instagram-Seite zu sehen.

Ansonsten arbeitet Nicole El Salamoni viel für lokale Kunden, unter anderem für die Sprachförderung der Stadt Heidelberg, für das Magazin »Eltern« oder für die bemerkenswerte Mannheimer Publikation »Kindertseitung«.

Niedliche kleine Monster für die Zeitschrift »Eltern«
Ein ganz besonderes Confetti
Illustration für die »Kindertseitung«

