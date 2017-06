Delikat angerichtet: die besten Food-Fotos

21.06.2017 von Claudia Gerdes

Food-Fotografie vom Feinsten – von Pizza bis zum zum luxuriösen Festmahl.

Foto: Mathery, www.mathery.it

●Aktuelle Arbeiten avantgardistischer Food-Fotografen und -Stylisten fasst der neue Band »Visual Feast« aus dem Gestalten Verlag zusammen. Einfallsreiche Food-Inszenierungen sind nicht nur im Web der Renner, weltweit erscheinen derzeit auch jede Menge neuartige Magazine zum Thema Essen. Das Cover von »Visual Feast« ziert ein schräges Bild im Pseudo-Retrolook des Duos Maurizio Cattelan und Pierpaolo Ferrari, bekannt durch das Kunstmagazin »Toilet Paper«. Drinnen ist das ganze Spektrum vertreten: ob cleane bunte Bilder, die eher an Labore als an Küchen denken lassen, barocke Stills in erdigen Farben, die von der Optik der Food-Blogger inspiriert sind, Paper-Art von Ollanski oder hyperrealistische Stillleben von Eric Wert.

Das Bild der tanzenden Pizza oben stammt vom Mathery Studio aus Brooklyn, in dem Erika Zorzi und Matteo Sangalli Art-direktion, Styling, Fotografie und Video anbieten.

Maurizio Di Lorio 1/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Davide Luciano 2/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Eric Wert 3/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Heami Lee 4/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Jess Bonham 5/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Maurizio Di Lorio 6/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Aleksandra Kingo 7/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Michael Crichton & Leigh Macmillan 8/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Paper Art von Ollanski 9/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Paulette Tavormin 10/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Sarah Illenberger 11/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari 12/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag Zachary Zavislak 13/13 Aus dem Band: Visual Feast Feast, Contemporary Food Staging and Photography. Gestalten Verlag, Berlin © Gestalten Verlag

Visual Feast

Contemporary Food Staging and Photography

24 × 30 cm

240 Seiten

39,90 Euro

978-3-89955-695-7

Gestalten Verlag, Berlin

Bücher lassen sich direkt beim Verlag bestellen, innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.

